Nicola Porcella: revelan exorbitante cifra que cobrará tras firmar contrato con Televisa

Nicola Porcella se ha convertido en una de las celebridades más importantes de México después de participar en el reality "La casa de los famosos", debido a esto el exguerrero firmó un contrato con la cadena Televisa y ahora se ha revelado la gran cifra que ganaría mensualmente.

Según la revista TVnotas, el ex 'capitán histórico' ganará 300 mil pesos mexicanos al mes, un equivalente a 17 mil dólares o 63 mil soles.

Sin embargo, eso no es todo lo que Nicola recibirá por parte del gigante televisivo, ya que también le entregarán un departamento y un auto de lujo.

Nicola Porcella habría tenido tanto éxito en México, que ha firmado un contrato de exclusividad con Televisa por 2 años y se espera que participe en telenovelas y programas espectáculos, según reveló una fuente cercana al exguerrero.

Ahora que el exguerrero ya tiene la agenda llena, pues se presentó como invitado especial en el sintonizado programa "Hoy" y además, se ha revelado que tendrá un papel dentro de una telenovela (en compañía de Wendy Guevara) que está próxima a producirse, está feliz.

Con todos los contratos firmados, Porcella fue cuestionado por los medios mexicanos, sobre si tiene pensado nacionalizarse mexicano y el también exfutbolista, reveló que hizo en intento de conseguir la nacionalidad charra, pero no lo logró y el motivo se lo reveló a un medio que lo entrevistó a su salida de la televisora de San Ángel.

"Lo pedí, lo busqué, pero tengo dos nacionalidades entonces ya estaba viendo el tema, me dicen que tres no puedo yo quería nacionalizarme por todos los temas, ya me quedo a vivir acá. Estamos en eso porque tengo la peruana y la italiana, yo soy peruano de corazón, es el país que me dio las oportunidades entonces tendríamos que ver", reveló Nicola.