Nicola Porcella sorprende a Wendy Guevara con una romántica propuesta de matrimonio ¿Habrá boda?

Nicola Porcella ha protagonizado un momento de pura emotividad al sorprender a la influencer Wendy Guevara con una romántica y apasionada propuesta de matrimonio. La pregunta en boca de todos ahora es: ¿Habrá boda en el horizonte para esta pareja que ha cautivado a la audiencia con su química y amistad en pantalla? En esta nota descubre los detalles detrás de este gesto sorprendente que ha encendido la imaginación de todos.

Nicola Porcella, ha dado un paso valiente y romántico al proponer matrimonio a Wendy Guevara. Acompañado por Poncho de Nigris, un compañero del reality, el modelo peruano se arrodilló ante la influencer mexicana con un anillo en mano, desatando una ola de emoción y sorpresa en la casa.

La propuesta fue presentada de manera poética, con Nicola Porcella recitando un emotivo poema en honor al cumpleaños de Wendy Guevara: "Tu rostro tallado por los mismos ángeles...Nunca me había importado tanto alguien y el amor que siento por ti es algo inexplicable. ¿Quieres casarte conmigo?", expresó apasionadamente el joven peruano.

Sin embargo, la respuesta de Wendy Guevara dejó a todos boquiabiertos y se sumió en risas. La influencer, conocida por su franqueza y estilo directo, rechazó la propuesta en tono de broma, argumentando que el anillo en cuestión era de su compañero y no de Nicola Porcella.

"Todos mis ahorros te gastaste en esa puñeta (el anillo). No, no quiero. Ese anillo es de tu mujer, 'Poncho'. (...) Primero, quiero que trabajes. Yo no me quiero casar y menos con este pe***. No eres el amor de mi vida, no me gustas, te me haces muy inmaduro y eres un niño", respondió Wendy provocando risas en el set.