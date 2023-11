Nicola Porcella es tachado de irresponsable por 'plantar' show a Wendy Guevara ¿Cómo se defendió el actor?

Nicola Porcella protagoniza escándalo en redes sociales a pocos meses de mudarse a México. El exguerrero fue acusado de no asistir a un show en el que iba a ser invitado especial de Wendy Guevara y 'Las perdidas'. El evento fue en Mexicali y Nicola nunca se presentó en el show.

La noche del 25 de noviembre, 'Las Perdidas' (Wendy Guevara, Kimberly 'La Más Preciosa' y Paola Suarez) dieron un show en Mexicali como parte de su gira. En dicho show, las representantes de la comunidad LGBT tendrían como invitado sorpresa a Nicola Porcella; sin embargo, esto nunca ocurrió.

Nicola se encontraba en el Flow Fest (en CDMX), por lo que llegar al show en Mexicali le resultó imposible; sin embargo, apareció en el show de Wendy y 'Las perdidas' aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, cuando el evento ya había finalizado.

Después de los sucedido, comenzaron a surgir varios comentarios divididos sobre la responsabilidad del peruano para cumplir con los compromisos laborales que tenía en su agenda. Sin embargo, no pasaron muchos minutos para que él mismo aclarara lo que pasó.

Resulta que Nicola tenía su asistencia al Flow Fest pagada, por lo que ambos eventos se le habían empalmado, y en realidad, su trabajo se había visto afectado por el equipo que lo maneja. Además, hace poco Wendy Guevara contó que Nicola tiene un equipo que no estaría trabajando muy bien en la organización de eventos para el actor.

No pasó mucho tiempo para que se filtre un video en redes sociales, donde Nicola pide disculpas a sus fans y a los organizadores del evento.

Gustavo Adolfo Infante, es el conductor mexicano que atacó a Nicola, esto después que el ex chico reality anunciara que uno de sus próximos proyectos está relacionado con el canto, lo cual no le pareció correcto a Infante, quién expresó abiertamente su descontento en televisión nacional.

"Que desvergonzado este cuate, no, el cinismo todavía, voy a grabar una canción y no canto. Cómo vas a grabar algo, pero no cantas, ese es el grave problema de este proyecto, ninguno es actor y los ponen a actuar, no hay dirección. El cantante no es cantante y todavía el señor sale con el cinismo que nos va a ver la cara de idiota", expresó Infante.