Nicola Porcella vuelve a su tierra natal: ¿Qué lo trae de regreso a Perú?

Tras su exitoso paso por 'La Casa de los Famosos México', Nicola Porcella ha hecho un emocionante regreso a su tierra natal, Perú. Sin embargo, su estadía en su país de origen será de corta duración, ya que el carismático artista tiene una apretada agenda de presentaciones por cumplir en México y Estados Unidos.

El motivo detrás de su vuelta a Lima no podría ser más conmovedor. A través de un emotivo video compartido con sus seguidores en redes sociales, Nicola Porcella reveló que su visita tenía un propósito especial: sorprender a su madre en el día de su cumpleaños.

"Home sweet home, ya estoy en mi casa... he venido a Lima. Hoy es cumpleaños de mi mamá, la vine a sorprender, en un ratito le voy a comprar su regalo. Esa es la razón por la que estoy en Lima", expresó con una sonrisa en el rostro.

La alegría de regresar a su hogar y su país es palpable en las palabras de Nicola Porcella. Aunque su estancia será breve, siente una profunda satisfacción al poder estar cerca de su familia en una ocasión tan especial.

"Estoy contento de estar de nuevo en mi casa por unos días, aunque sea. Me voy a dormir porque no he dormido nada en el vuelo. Quiero agradecer siempre por el apoyo, estoy muy feliz", añadió.