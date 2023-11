¿No la aceptan? Marcelo Tinelli revela por qué no invitó a Milett al cumpleaños de su hija

El conductor del programa 'Bailando', Marcelo Tinelli, causó gran revuelo en la farándula internacional por un nuevo 'desplante' realizado a la modelo Milett Figueroa tras no invitarla a la fiesta que organizó por el cumpleaños de su hija pequeña, Juanita.

A pesar de que ambos personajes decidieron confesar "a los cuatro vientos" que estaban en una relación, este 'desaire' generaría las dudas de la veracidad de su amor, entre sus seguidores, por lo cual, el argentino decidió romper su silencio y aclarar el verdadero motivo que lo llevó a no llamarla a la celebración.

Marcelo confesó que, como toda relación, están yendo paso a paso, especialmente porque él ya tiene una familia anterior y prefirió no hacerle pasar un mal momento porque su expareja, Paula Robles, estaría presente en el onomástico.

"(¿Fue Milett al cumpleaños de Juanita?) No, no, no. En el cumpleaños estaba Paula (madre de la cumpleañera). No, no, no. No conoce a tantos todavía", respondió 'Marce'.