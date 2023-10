"No canta, carece de técnica vocal": Hija de Tongo critica duramente el regreso de Mario Hart a la música

En una entrevista reciente, Cint G, conocida como la 'Reina de la Chicha Pop' , compartió sus opiniones sobre el regreso a la música de Mario Hart. En una entrevista, la hija del fallecido cantante Tongo expresó su rechazo a la idea de colaborar con el reguetonero peruano, argumentando que "carece de técnica vocal". Además, reveló que se sintió profundamente ofendida cuando le propusieron hacer una colaboración con el también piloto.

Durante entrevista con Trome, Cint G explicó su reacción en la transmisión en vivo, donde le pidieron que cantara "Yo no fui" y luego le sugirieron hacer un dúo con Mario Hart.

"Me sentí ofendida porque Mario no canta, pues carece de técnica vocal y esa es mi opinión. No estoy ofendiendo a nadie, no soy una virtuosa del canto, pero he estudiado y sé de música. Tengo un legado musical que viene del gran Tongo, he participado en festivales de música de México donde me ha ido muy bien", dijo.