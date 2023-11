¡No se deja! Leslie Shaw arremete contra Emilio Jaime por criticarla: "Tú te hiciste conocido por 'La Fuster'"

Leslie Shaw continúa en medio del ojo público y, esta vez, arremetió contra el cantante de música urbana Emilio Jaime, quien en apoyo a sus colegas Handa, Flavia Laos, Mayra Goñi, entre otros, se sumó a las criticas en contra de la rubia.

En entrevista con un conocido programa de espectáculos, la intérprete de 'Piscis' no pudo evitar referirse a Emilio Jaime, mejor conocido como 'Emil' debido a que salió en defensa de sus demás colegas reggaetoneras y afirmó que la técnica vocal de 'La Shaw' no le agrada.

Al respecto, Leslie no tuvo reparos en arremeter contra él y dejarle en claro que le tiene sin cuidado lo que piense de ella. Asimismo, precisó que no tiene por qué darle explicaciones de cómo es que genera ingresos en Estados Unidos.

"¿Con qué autoridad? ¿Quién es él? Para empezar, a mí no me interesa lo que él piense de mí. Yo no tengo por qué aclarar de dónde hago dinero en Estados Unidos (...) en Estados Unidos no existen los canjes, no, allá la gente tiene que pagar agua, luz, comida, o sea, allá los compositores cobran por hora y yo también, no estoy empezando recién", señaló en un primer momento.