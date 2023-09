¡No deja que se metan con él! Samahara Lobatón respalda a Bryan Torres y asegura que son compatibles

Una vez más, Samahara Lobatón salió en defensa de su actual pareja Bryan Torres. Esto, debido a que, recientemente, su madre Melissa Klug afirmó que la pareja no sería compatible.

Luego de que la empresaria Melissa Klug se refiriera a Bryan Torres con diferentes calificativos, la joven influencer decidió responderle a su madre, asegurando que sus palabras se deben a su actual estado de gestación.

"Está llevando su embarazo, obviamente cuando una está así, no está tranquila, yo también lo he estado, siempre las hormonas nos tienen en sube y baja, por eso yo no vivo con ella", declaró la influencer para 'América Espectáculos'.