¿No fueron S/ 40 mil? Samahara revela la increíble cifra que gastó en el cumpleaños de su hija

La participación de Samahara Lobatón en 'La Casa De Magaly' continúa dando que hablar. Esta vez, la influencer no pudo con su genio y reveló la verdadera cifra que habría gastado en el cumpleaños de su pequeña hija Xianna.

Tal parece que Samahara Lobatón se olvidó de las cámaras y se fue con todo. Y es que en uno de los más recientes capítulos de 'La Casa De Magaly', la influencer reveló cuánto fue que invirtió para hacerle el cumpleaños de ensueño a la hija que tiene en común con Youna.

Todo sucedió en medio de una conversación con la modelo Vanessa López, quien le preguntó a Samahara por la fecha de cumpleaños de Xianna y si este año volvería a gastar la suma de 40 mil soles para su fiesta.

Al respecto, la segunda engreída de Melissa Klug comentó que no, que lo que busca es hacerle algo más sencillo a su primogénita, manifestando que no se encuentra en posibilidades de gastar y que mientras más canjes reciba, mucho mejor.

En seguida, reveló que para la fiesta de su hija no gastó 40 mil soles como alguna vez indicó en televisión nacional, sino que todo fue parte del canje, invirtiendo finalmente 4 mil soles en dulces.

"No, el año pasado, te juro que me gasté solamente 4.000 soles en dulces, porque me dieron local, decoración, carritos, snacsk, todo, torta, todo", dijo la hija de Abel Lobatón.

Durante el segmento 'El exorcismo de Samahara Lobatón', la joven respondió a la pregunta: '¿Es cierto que casi te dio un infarto al ver a Youna besándose con otra chica?', asegurando que su relación terminó hace bastante tiempo y que al contrario le deseaba lo mejor al padre de su pequeña hija.

"No me dio un infarto (...) mi relación terminó hace bastante tiempo, nosotros hemos terminado en abril (...) no sentí nada, a parte también yo he hecho mi vida. (...) Le deseo lo mejor, que haga su vida, que no descuide a su hija, que es lo que más hace", dijo la hija de la 'Blanca de Chucuito'.