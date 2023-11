"No hostigamos": MTC niega que se haya prohibido la recarga de combustible a avión de Selección Venezolana

Luego del encuentro entre la 'blanquirroja' y la 'vinotinto', el canciller de Venezuela, Yvan Gil, denunció públicamente que el avión se la Selección Venezolana había sido impedido de recargar combustible. Ante esto, el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, descartó tajantemente que esto sea cierto y aseguró que el Perú no pretende hostigar a nadie.

Raúl Pérez Reyes, ministro del MTC, afirmó que ha pedido un informe para saber qué sucedió exactamente; además, deslizó que se trataría de un problemas "comercial".

"He pedido que me informen, esto ha ocurrido hace poco tiempo. En el Perú no hostigamos a nadie. Y esto, me dijeron, que es una política de siempre. El Estado peruano es de políticas abiertas, el trabajo con nuestros hermanos latinoamericanos. Creo que aquí hay un problema de índole comercial. La verdad no quisiera adelantar hasta confirmar luego con PetroPerú", sostuvo en una conferencia de prensa.