¡No los juzga! Tula Rodríguez defiende novela protagonizada por Érika Villalobos y Aldo Miyashiro

La reciente noticia sobre la telenovela protagonizada por Aldo Miyashiro y Érika Villalobos sorprendió a distintas figuras de la farándula peruana, siendo Tula Rodríguez una de ellas.

En entrevista con el medio local 'La Noticia', la exvedette Tula Rodríguez decidió brindar su opinar sobre la nueva producción de Michelle Alexander donde Érika Villalobos y Aldo Miyashiro son protagonistas.

Es así que, la exconductora se mostró a favor de que la expareja trabaje junta, siempre y cuando no exista incomodidad entre ellos. Asimismo, recalcó que 'chamba es chamba' y lo que puedan recaudar con ese trabajo irá a parar a 'la misma olla', es decir, será beneficioso para los hijos de ambos por lo que no hay que juzgarlos.

" Ellos son actores y si están trabajando juntos es porque no hay incomodidad, chamba es chamba (...) si han decidido trabajar juntos es porque el dinero va a la misma olla, de eso comen sus hijos (...) no hay que juzgar ", señaló la artista nacional durante la entrevista.

En esa misma línea, precisó que lo que puedan hacer ambos actores es, finalmente, una decisión personal. No obstante, manifestó que ella nunca trabajó con alguna de sus exparejas debido a que siempre buscó donde estar cómoda.

"Si están separados y deciden trabajar juntos, pues se deben sentir cómodos. Es una decisión personal, yo no recuerdo haber trabajado con mi ex. Hoy en día hago lo que quiera hacer y donde me sienta cómoda", aseguró Rodríguez.