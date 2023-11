¡No le importa! Sergio Peña minimiza llanto de Valery Revello tras ser captado con Alexandra Balarezo

Tal parece que Sergio Peña habría decidido ignorar la reacción de su aún esposa y madre de su única hija, Valery Revello, quien rompió en llanto tras enterarse que el futbolista fue ampayado con la exreina de belleza, Alexandra Balarezo.

Luego de esta polémica situación, el deportista ha optado por permanecer en silencio; sin embargo, utilizó sus redes sociales para presuntamente enviar una indirecta a su expareja.

Sergio Peña envía posible indirecta a su expareja Valery Revello.

Por su parte, Valery Revello aprovechó la situación para aclarar por qué lloró cuando se enteró del ampay de su expareja y padre de su hija, Sergio Peña, asegurando que se debió a un momento de nervios e impotencia.

Además, decidió hablar respecto al pasado ampay que protagonizó al ingresar a un hotel con un surfista mientras se sabía que aún mantenía una relación con el seleccionado peruano.

"También quiero resaltar que yo jamás le fui infiel al padre de mi hija ¡Eso es totalmente falso! En el momento no hablé por miedo y manipulación, pero ahora he aprendido a no callar, a ser más real que nunca y mostrarme fuerte por mi hija y por mí", recalcó.