¡No lo pasa! Melissa Klug arremete contra Bryan Torres tras oficializar relación con Samahara Lobatón

En estos últimos días, Samahara Lobatón se animó a oficializar su relación sentimental con Bryan Torres. Tras ello, Melissa Klug no dudó en pronuciarse y arremeter contra el cantante de salsa.

Muchas figuras del espectáculo se tomaron el tiempo de opinar sobre Samahara Lobatón y su acciones. Algunos la critican por haber iniciado un amorío tan pronto, mientras que otros la felicitan por haber dejado los escándalos que protagonizaba con su expareja Youna.

No obstante, la opinión de su madre Melissa Klug es la que muchos quieren conocer. En esta nota te contamos que fue lo que dijo sobre su segunda engreída.

La popular 'Blanca de Chucuito' llegó hasta el set de 'América Hoy' para brindar detalles de su actual embarazo y su relación con Jesús Barco; sin embargo, no pudo ser ajena al nuevo romance que Samahara, su hija, acaba de hacer público.

Es así que, le prepararon un informe sobre las últimas declaraciones que su hija dio al magazine matutino, causando que la empresaria arremetiera contra la actual pareja de esta.

Sin embargo, parece que la empresaria no pudo contenerse y aseguró que Bryan estaría aprovechándose de la fama de su hija con el objetivo de promocionar su orquesta de salsa.

Asimismo, llamó irrespetuoso al cantante, quien hace algunas semanas brindó declaraciones para el programa 'Magaly TV, La Firme', afirmando que Klug no lo aceptaría por la estrecha relación amical que él mantiene con el futbolista Jefferson Farfán.

Como se recuerda, el líder de la agrupación 'Son De La Caliente' habló con el programa de la 'Urraca', causando gran sorprensa al dirigirse a su actual suegra la empresaria Melissa Klug.

"No la conozco en persona. Nunca la he visto, obviamente está asada (...) por el tema de Jefferson (Farfán) porque sabe que es (de) mi entorno, pero después ella no me conoce", refirió Bryan sobre la madre de Samahara Lobatón.