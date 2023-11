¿No lo predijo? Vidente Agatha Lys denuncia que fue víctima de tenderas y le robaron 10 mil soles

Miriam Dávila Pretell, más conocida como Agatha Lys en el espectáculos peruano, denunció que fue víctima de robo en un conocido centro comercial de la capital. Según la tarotista, dos tenderas le robaron la cantidad de 10 mil soles de su mochila mientras se encontraba haciendo compras.

La reconocida vidente contó que todo sucedió cuando se encontraba haciendo compras en la tienda H&M del centro comercial Jockey Plaza. Ella estaba viendo productos y a la vez era seguida por las dos delincuentes, quienes se hicieron pasar como clientas.

Una vez que Agatha terminó de elegir las prendas que pensaba comprar, se dirigió a la caja para hacer el pago correspondiente y en ese momento, la dos tenderas aprovecharon para extraer algunas pertenencias del interior de su mochila.

En ese sentido, Miriam Dávila lamentó que haya sucedo eso en una tienda tan conocida, además, denunció que no es la primera vez que ocurre ese tipo de robos allí y hasta el momento las autoridades o personal de seguridad del lugar no hacen nada al respecto.