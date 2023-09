¡No lo quiere cerca! Olenka Mejía pide que no la vinculen con Bryan Torres

Luego de que Samahara Lobatón oficializara su relación con Bryan Torres, diversas figuras del espectáculo salieron a pronunciarse en contra de la influencer; sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Olenka Mejía también se refiriera al cantante.

En la última edición de 'América Hoy', Samahara Lobatón estuvo como invitada para defender a Bryan Torres de los comentarios que lanzó en su contra Melissa Klug. No obstante, sorprendió que Olenka Mejía intercediera en dicha situación.

Edson Dávila mejor conocido como 'Giselo' reveló que la exsaliente de Jefferson Farfán le había hecho un contundente pedido, el cual fue anunciado en televisión nacional.

Mientras que la segunda engreída de Melissa Klug halagaba a su actual pareja, 'Giselo' procedió a interferir sus declaraciones para dar un anuncio.

"Yo quería aclarar hace rato, no me dejaron hablar (...) no metan a Olenka en nada por favor. Olenka Mejía me escribió al Instagram", dijo el polémico conductor de 'América Hoy'.