¡No lo suelta! Leslie Shaw dedica fuerte mensaje a Mario Hart en su nueva canción 'Tal para cual 2'

Una vez más, Leslie Shaw apareció en televisión nacional para dirigirse a su expareja Mario Hart, a quien le dedicó un fuerte mensaje a través de su más reciente canción 'Tal para cual 2'.

Durante su presentación en un conocido programa de espectáculos, la rubia decidió entonar una parte de la letra del nuevo tema que está por lanzar, sorprendiendo con su mención hacia el actual esposo de Korina Rivadeneira.

"Me engañaste, no fuiste caleta, ¿qué pasó? Se cayó esa careta. Me convertí en tu dolor de cabeza, arranca pal' ca***o. Ahora en otra me besas, ahora me he vuelto la mala. 'Tas hablando de mí porque yo te he cortado las alas", dice parte de 'Tal para cual 2'.