"No me gustan las etiquetas": Katia Palma habla abiertamente sobre sus experiencias con ambos sexos

Katia Palma fue entrevistada por un conocido medio local y en medio de la conversación, se animó a contar detalles sobre su sexualidad; según dijo, ha tenido experiencias con ambos sexos y no se decide por ninguno, y por lo mismo, prefiere no ponerse etiquetas y solo esperar a que la personas que llegue a su vida, cumpla con lo que ella busca.

La actriz cómica estuvo en "Café con Chevez" de Trome y empezó contando que alguna vez se ha enamorado de una mujer, pero no prosiguió con eso porque es muy difícil encontrar una personas que cumpla todo lo que ella pide en una pareja.

Asimismo, dijo que no puede definir se si siente mejor con un hombre o una mujer porque son distintas sensaciones que la hacen sentir diferente.

"(¿Con que sexo te has sentido mejor) Bien con los dos. Ahorita estoy contenta, estoy feliz porque yo me siento bien, todo es como una cadena... porque primero yo no me sentía bien por la cosa física, sentía que nadie me iba querer entonces me escabullía en otros amores que me daban eso, pero no me sentía bien en el fondo", reveló.