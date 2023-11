¿No la pasa? Dina Páucar habla por primera vez sobre su 'rivalidad' con Sonia Morales

Dina Páucar es una de las cantantes folklóricas más reconocidas de nuestro país, pues ha forjado su carrera con mucho esfuerzo a la par de otras cantantes como Sonia Morales. Es así que, la 'Diosa hermosa del amor' habló por primera vez sobre su presunta rivalidad con la 'Patrona del folklore'.

Como se recuerda, ambas cantantes se hicieron muy famosas a inicios de la década de los 2000, pues fueron las máximas representantes de la música andina durante muchos años, esto gracias a su inigualable talento y sus pegajosas canciones que encantaban sus fans.

Dina Páucar brindó una entrevista a un conocido medio local, en esta contó varios pasajes de su vida, como su dura infancia en Huánuco y Lima, sus inicios en la música y por supuesto, sobre su presunta rivalidad con su colega musical.

En ese sentido, la intérprete de 'Cenizas de amor' descartó que exista alguna diferencia con Sonia Morales, ya que ambas han tenido mucho éxito y hasta han compartido escenarios. Además, dijo que ambas se apoyan mutuamente.

" Nada, no hay rivalidad. Las dos somos mujeres triunfadoras. Cada una hemos hecho nuestra propia historia con mucho esfuerzo. En muchas ocasiones hemos estado juntas en diferentes escenarios y un promotor dice "primero sale Dina" y el otro "no, primero Sonia". Nosotras hablamos y le digo 'sal tú, flaca, yo te espero normal abajo, voy a estar brindando con tus canciones'", expresó.

En otro momento de la entrevista, la folclórica comentó que cuando empezó su carrera musical no tenía apoyo de nadie ni siquiera de los productores por lo que ella tuvo que costear todo.

En ese sentido, comentó que tuvo que ser ella misma quien costeara su primer disco, para lo cual pidió ayuda a su familia ya que no contaba con la suficiente cantidad de dinero que requería una producción de esa magnitud.

"(Junté) sol por sol y no me alcanzaba, tuve que pedirle prestado a mi hermana. Me acuerdo que en ese tiempo mi producción me costó algo de cinco mil soles y para mí era una fortuna. Fue un fracaso, pero no tuve mucha promoción. La verdad es que terminé regalándolos...", agregó.