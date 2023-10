¿No la pasa? Tula Rodríguez revela el motivo por el que no aceptó trabajar junto a Gisela Valcárcel

Tula Rodríguez se encuentra nuevamente en el ojo público tras haber sido entrevistada por una conocida podcaster, a quien le brindó detalles inéditos de su vida intima. No obstante, llamó mucho la atención al hacer una polémica revelación sobre Gisela Valcárcel ¿Qué dijo?

En conversación con el podcast 'Café con la Chévez', la exvedette Tula Rodríguez fue consultada por Gisela Valcárcel y sobre la existencia de algún tipo de cercanía con ella, brindando una respuesta que sorprendió a más de uno.

Al respecto, la expresentadora de televisión reveló que, en más de una ocasión, la producción de la popular 'Señito' la llamó con el objetivo de ofrecerle un puesto en la conducción junto a la madre de Ethel Pozo. Sin embargo, por un tema de dignidad nunca aceptó tal propuesta.

"Sí, pero hace muchos años, ya hace tiempo que no, pero dignidad pues ¿no?. Dicen 'qué barbaridad' pero te invito... entonces yo no quiero, y yo ya estoy en una etapa de mi vida en la que estoy donde quiero estar, entonces cuando me han invitado a algunos lugares he dicho: 'sí, si quiero' y 'no', cuando no quiero", manifestó la 'Peludita'.