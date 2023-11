¡No puede ser! Javier Masías confirma que fue despedido de "El Gran Chef: Famosos" y sus fans reaccionan

07/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

"El Gran Chef: Famosos" es uno de los programas más exitosos en la actualidad, ya que con su formato novedoso, logró captar la atención el público y ganarse el cariño de todos los peruanos. Sin embargo, una noticia ha causado la tristeza de los fanáticos del reality, ya que Javier Masías, uno de los jurados, confirmó que había sido despedido.

Como se recuerda, el famosos reality de cocina tiene entre sus filas a tres jurados: Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías, siendo este último uno de los más queridos por su gran paciencia para guiar a los participantes, ya que muchos de ellos llegan al programa sin tener noción de cocinar.

Javier Masías fue despedido de "El Gran Chef"

El reconocido chef usó sus redes sociales para alertar que sus días como jurado en el programa de Latina estarían contados, ya que el equipo de producción había tomado la decisión de prescindir de sus servicios.

"Me están despidiendo ante todos ustedes. Se los digo solo para que lo tengan presente. No me pidan libros porque he sido despedido al aire", indicó Masías.

No obstante, todo se trataría de una broma por parte de Javier, ya que enseguida, comentó que la reunión con los jefes de "El Gran Chef: Famosos", sería para evaluar una posible quinta temporada, más no para despedirlo.

"En esta reunión estaban planeando si habrá o no quinta temporada, si volveremos el próximo año y con qué proyecto nos van a reemplazar cuando nos saquen, justo cuando Anita me informa que está planeando el programa sin mí. Listo chicos, muy lindo todo. Me voy a probar la comida de las palomas de la plaza San Martín. Si la calle se pone muy dura, me comeré también a las palomas", agregó.

Fanáticos reaccionan a la noticia

Este video tomó por sorpresa los fanáticos de el chef, quiénes expresaron su emoción al saber que realmente no sería despedido, sino que todo se trató de una cruel broma por parte de los integrantes del reality de cocina.

"Nunca te vayas por favor", "Con Javier Masías no se metan", "No puede ser posible, si te despiden hacemos huelga de ollas", "Con el osito no se juega", "No, los tres funcionan muy bien", "Si se va Javier Masías, no vuelvo a ver 'El gran chef'", expresaron los internautas.

De esta forma, Javier Masías jugó una cruel broma a sus seguidores, diciendo que había sido despedido de 'El Gran Chef: Famosos', pero al instante desmintió todo.