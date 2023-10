¡No la quiere cerca! Monique Pardo envía contundente dardo a Susy a pocos días del estreno de su película

A pocos días del estreno de la película que cuenta la vida de Susy Díaz, la cantante Monique Pardo brindó una entrevista donde no dudó en arremeter contundentemente contra la rubia ¿Por qué lo hizo?

En una extensa conversación con 'El Popular', la intérprete de 'Caramelo' no solo brindó detalles de sus más recientes proyectos sino que se animó a hablar de la actual relación que mantiene con Susy Díaz, dejando a más de uno sorprendido tras revelar que no irá a ver su película debido a la ingratitud de la excongresista.

"No, no iría, jamás. Me han propuesto, me invitó 'Melcochita' para ir, pero no iría", dijo la pelirroja, sorprendiendo con su respuesta.