¡No quiere saber nada! Érika Villalobos y su incómoda reacción al ser consultada por Fiorella Retiz

11/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Por primera vez, Érika Villalobos fue consultada por Fiorella Retiz, quien hace algún tiempo fue ampayada en una situación cariñosa con Aldo Miyashiro, exesposo de la actriz.

Érika incómoda al ser consultada por denuncia de Fiorella Retiz

En la reciente edición de un conocido programa de espectáculos, se emitió un informe donde Érika Villalobos fue abordada por los reporteros de dicho espacio para consultarle sobre Fiorella Retiz y la reciente denuncia pública que hizo contra Aldo Miyashiro.

Como se recuerda, la exreportera afirmó en el programa de Magaly Medina haber recibido amenzas por parte de alguien cercano al entorno del conductor de 'La Banda Del Chino', por lo que finalmente terminó asegurando que si le pasa algo será responsabilidad del también actor.

Es así que, al momento de ser consultada por el reportero, la actriz no dudó en mostrarse bastante incómoda ante cámaras, pidiendo incluso respeto. Sin embargo, el hombre de prensa no tuvo mejor idea que insistir hasta que la actriz, de forma muy tajante, dijo que no daría ningún tipo de opinión respecto a lo manifestado por Retiz en 'Magaly TV, La Firme'.

"No voy hablar, por favor respeta. Por favor respeta. Si yo te estoy diciendo que no te voy a contestar, entonces no me sigas preguntando", dijo la actriz bastante incómoda por la situación.

Érika habló de su nueva telenovela

En otro momento, Érika también fue consultada por la nueva telenovela que protagoniza junto a Aldo Miyashiro, dejando en claro que ella también formó parte de la escritura del guión, por lo que espera que la gente disfrute mucho el trabajo que realizó con mucho esfuerzo en estos últimos meses.

"Vamos a empezar esta telenovela y espero que al público le guste", dijo en primer momento.

No obstante, al preguntarle si la novela generaba morbo decidió no continuar respondiendo las preguntas que, sin duda, la ponían bastante incómoda.

Ethel Pozo revela que Érika Villalobos llevó terapia

Durante su programa, la hija de Gisela Valcárcel comentó que le parece buena idea que Érika participe en la gración de 'Perdóname', debido a que con terapia psicológica logró superar el ampay protagonizado por el actor hace más de un año.

"Esta novela se viene grabando hace dos semanas, es una ficción y ha sido escrita en parte por Érika, y se va a estrenar cuando termine 'Luz de Luna 3'. Es válido lo de Érika, es una actriz, yo no tendría problemas en hacerlo porque se está actuando, no lo debes tomar personal. Además, ella ha llevado terapia y saldrá siempre adelante por sus hijos", expresó la conductora.

A pesar de ello, Érika Villalobos no tuvo reparos en mostrarse incómoda al ser consultada por Fiorella Retiz y su reciente denuncia.