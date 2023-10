"No sabes escuchar": Giacomo Bocchio y Fiorella Cayo protagonizan fuerte discusión en 'El Gran Chef'

17/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Giacomo Bocchio se ha caracterizado por ser uno de los jurados más implacables de "El Gran Chef: Famosos" y esta vez, tuvo un fuerte enfrentamiento con Fiorella Cayo, a quien le reclamó por no poner atención a las indicaciones que le da para mejorar la preparación de sus platos en el reality de cocina.

¿Qué sucedió entre Giacomo y Fiorella?

Todo empezó cuando la actriz estaba realizado una preparación y el reconocido chef de acercó a ella para hacer algunas observaciones y darle recomendaciones, pero al darse cuenta que ella lo interrumpía de forma constante, le recriminó por ser una persona a la que no le gusta escuchar opiniones.

"Nunca más vuelvas a meter tu manos a la licuadora así. Es difícil hablar contigo, Fiorella, no te gusta escuchar", le dijo chef antes de perder la paciencia.

En esa misma línea, Giacomo también le recordó y cuestionó su labor como maestra, diciendo que cuando alguien es aprendiz y tiene una persona que la está guiando, debería saber escuchar los comentarios, para que el resultado de lo que está haciendo sea positivo.

"Fiorella, ¿Tú eres profesora? (Sí) Y cuando tú le enseñas a un alumno te gusta que el alumno te contradiga, te refute, te interrogue, te pregunta o te gusta que el alumno escuche la información que le estás entregando y entienda que esa es la indicación", le dijo el chef en un intento por hacerla reflexionar.

Giacomo pierde la paciencia

Sin embargo, la también cantante no reaccionó de la forma en el que Giacomo esperaba y lo interrumpió para decirle "Pero si me gusta que me diga que siente y que piensa".

Esto hizo que Giacomo pierda la paciencia por completo y tire la toalla en su intento por ayudar a Fiorella.

"Bueno, no sabes escuchar, Fiorella. No voy a seguir insistiendo (No es eso, yo te escucho y me ayudas un montón) Que la gente saque sus propias conclusiones en casa", sentenció Giacomo.

Cabe resaltar que, no es la primera vez que ambas figuras tienen un enfrentamiento durante el programa, pues hace algunos días el chef se negó a probar un plato preparado por la actriz y afirmo "No voy a probar este porque veo que está feo (...) Tú has venido aquí a demostrar. Anda aprende a tu casa", lo que provocó que Fiorella se excuse de forma inmediata.

Es así que, Fiorella Cayo y Giacomo Bocchio han tenido varios intercambios de palabras durante "El Gran Chef: Famosos", siendo el último uno de ayer 16 de octubre.