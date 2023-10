¡No soportó! Ale Baigorria 'explota' tras pregunta sobre el lujoso 'depa' donde vive con Said Palao: ¿Qué dijo?

Alejandra Baigorria y Said Palao vienen acaparando las distintas portadas de los medios de espectáculos tras recientemente adquirir un lujoso departamento en una zona exclusiva de Miraflores.

Sin embargo, las constantes preguntas sobre quién aportó más en el pago de dicho inmueble parece que tienen cansada a la popular 'rubia de Gamarra, quien no dudó en mostrarse fastidiada ante la situación.

En la más reciente edición de 'Estas En Todas', la empresaria Alejandra Baigorria no pudo evitar mostrarse incómoda cuando le cuestionaron sobre los montos que ella y Said Palao dieron para comprar el moderno departamento de 2 millones de soles donde ahora viven.

La empresaria realizó un enlace en vivo con el programa "Mande quien mande" y expresó que se siente fastidiada por las críticas que recibe Said, esto después que 'Magaly TV, La firme' revele que ella ha puesto en aval su empresa para poder un préstamo de casi 2 millones de soles que habrían sido utilizados en le compra el inmueble.

Ante esto, la participante de 'Esto es Guerra' expresó que su pareja es una gran persona y pidió que nadie se meta en su relación, porque ella es feliz estando con él.

"Me pongo medio sensible porque me molesta y me duele mucho que lo ataquen a él de esa manera, porque es un gran hombre y yo soy feliz con él. Al final, nadie más tiene que opinar, meterse. El dinero no es lo más importante en la vida, sí es fundamental, pero no da la felicidad", dijo en un inicio.