¡No la suelta! Johanna San Miguel arremete EN VIVO contra Katia Palma: "Se me revuelve el estómago"

Tal parece que Johanna San Miguel aún tiene algunas cosas que decirle a Katia Palma. Y es que durante su programa, la conductora no dudó en arremeter contra la actriz cómica ¿Qué pasó?

En la más reciente edición de 'Esto Es Guerra' (EEG), la conductora tuvo un intenso intercambio de palabras con el 'guerrero' Rafael Cardozo, quien sin dudarlo, le aseguró que prefería a Katia Palma como presentadora del reality porque es más graciosa.

Al respecto, San Miguel no pudo evitar sentirse incómoda y lanzar duros comentarios sobre su colega, afirmando que no le gusta recordar el inconveniente que tuvo con ella debido a que se le 'revuelve el estómago'.

"Ya he tenido suficientes problemas con la señorita Palma como para volver a recordar esos momentos que no me gustan recordar. Déjalo ahí porque se me revuelve el estómago", dijo en un primer momento.