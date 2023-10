¡No se sueltan! Melissa Klug envía dardo a Samahara Lobatón en redes sociales: "¿Por qué me paga así?"

Samahara Lobatón continúa acaparando las portadas de los distintos medios de espectáculos. Esto, debido a sus recientes confesiones sobre Jefferson Farfán y su madre Melissa Klug, quien acaba de usar sus redes sociales para lanzar un contundente dardo.

Mediante sus redes sociales, la popular 'Blanca de Chucuito' compartió un peculiar video que contenía una reflexión sobre el amor de los padres hacia los hijos y el respeto que ellos deben tener con sus progenitores. ¿Indirecta para Samahara Lobatón?

Como se recuerda, ambas están actualmente distancias debido a que en más de una ocasión la empresaria se mostró en contra de la relación de su hija con el amigo de Jefferson Farfán, Bryan Torres.

"Los papás aman los hijos y los hijos respetan. Ya si me quiere amar o no, depende de su corazón (...) Hoy en día es común que los papás le mendiguen amor a los hijos (...) ¿Por qué me paga así?", decía parte del video que compartió Klug.