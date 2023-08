"No te metas conmigo": Yolanda Medina agrede a periodista que la acusó de ser amante de expareja de Marisol

El carácter de Yolanda Medina le jugó una mala pasada, debido a que la cantante de cumbia agredió en un restaurante a una periodista que la acusó de ser amante de la expareja de Marisol.

Alison Bedoya es una periodista que lanzó, por su cuenta de Tiktok, un video donde dijo dar un adelanto de las pruebas que revelarían que Yolanda Medina habría sido "la otra" en la relación que mantuvo Marisol con su expareja George Núñez.

"Recordaran que en el año 2012 se estrenó la miniserie de la 'Faraona', si existía la amante [...] Hace poco me enteré que la supuesta amante (sería) Yolanda Medina, sí, Yolanda Medina de Alma Bella", dijo la comunicadora mediante un live.

Después de "revelar" esa información, Bedoya se comunicó con la cumbiambera y la citó a un conocido restaurante en el distrito de San Isidro. Fue en ese lugar que una cámara de video captó el momento preciso donde Yolanda agrede a la señorita y le rompe su material audiovisual.

"¿Que pruebas? Yo si soy agresiva cuando se meten conmigo y mi dignidad soy agresiva. No te metas conmigo nada más te digo [...] Quiero que termines con tus huev*das, o la terminas o la terminas", se escucha decir a la cantante en el video.

Después de esta hecho, la periodista realizó otro 'live' por Tiktok donde afirmó que la líder de 'Alma Bella, Yolanda Medina' la empujó y le rompió los implementos que había llevado para la supuesta entrevista.

"Como les comenté iba a reunirme con Yolanda, me reuní con ella pero lamentablemente se puso muy agresiva y me rompió la caja del micrófono, me dejó un desastre. Yo vine a conversar con ella, incluso tengo las pruebas pero se puso muy agresiva", dijo Alison.