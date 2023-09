"No te voltees, aclara": Milena Zárate parcha a Brunella Horna por presentarla como "jugadora"

La conductora de televisión, Brunella Horna, fue el centro de atención luego de generar comentarios por la forma de presentar a Milena Zárate en 'América Hoy'. El video ya está en tendencia en todas las redes sociales.

El programa matutino, 'América Hoy', realizó una edición especial por el partido entre Perú y Brasil en el marco de las Eliminatorias para el Mundial de la FIFA 2026. El magazine tuvo como invitada a Brenda Carvalho y a Milena Zárate.

En ese contexto, Brunella Horna generó comentarios luego de la peculiar forma en la que presentó a la hermana de Greissy Ortega, la esposa de Ricard Acuña aseguró que, si hubiera un grupo de jugadoras, la colombiana sería la capitana.

Posteriormente, Janet Barboza le dijo que se escuchó un poco mal el comentario, ya que se podría prestar a otras interpretaciones, y así fue.

"Representando a Colombia, ella es brava. Yo creo que si es jugadora ella sería la capitana [...] No. no sean mal pensados, si jugaría fútbol ella sería la capitana porque es aguerrida, porque reclama lo suyo", dijo la rubia.

Acto seguido, la expareja de Edwin Sierra ingresó bailando, ignorando lo que había dicho la popular 'Baby Bru', pero luego de su presentación se aceró a la rubia para parcharla.

"¿Cómo es eso de jugadora? (Brunella: No, contigo no me meto) pero, no te me voltees, cómo que jugadora, pero, aclara", sostuvo.