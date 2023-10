¿No va más? Guillermo Castañeda es eliminado de la publicidad de la cuarta temporada de 'El Gran Chef Famosos'

El actor Guillermo Castañeda estuvo en la primera publicidad de la cuarta temporada de 'El Gran Chef Famosos', sin embargo, fue retirado del video promocional. Al parecer, un antecedente habría sido el detonante para que el peruano sea eliminado antes de que empiece la nueva edición del reality.

Este formato ha sido toda una revolución este 2023, logrando arrebatar el primer lugar de sintonía a programas que lideraron durante años, como "Esto es guerra". Ahora, con una nueva edición en puerta, los fanáticos estuvieron ansiosos por descubrir quiénes eran los próximos participantes.

Iniciamente, al programa culinario anunció a Tilsa Lozano, Renato Rossini, 'Checho' Ibarra, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola y Guillermo Castañeda. No obstante, este último personaje fue retirado del clip promocional de la cuarta temporada.

Ante esta nueva publicación, las redes sociales estallaron al saber que el comediante peruano ya no formaría parte de la nueva edición de 'El Gran Chef Famosos', incluso pidieron que sea la exvengadora retirada de la competencia en vez de Guillermo.

"Sacan a Guillermo Castañeda y ¿no a Tilsa? ya pues", "¿Por qué sacaron al otro participante?", "Le dijeron bye a Guillermo Castañeda", "¿Por qué ya no sale Guillermo Castañeda?", "Como sacaron a Guillermo Castañeda, pongan a Tony Succar", fueron algunos comentarios.

Una de las primeras hipótesis de porqué habrían retirado al amigo de Nico Ponce es debido a una denuncia por agresión sexual. En el año 2018, la actriz Daniella Pflucker utilizó sus redes sociales para realizar una grave denuncia en contra de Guillermo Castañeda. Según su tesmtimonio, ella aseguró ahb er sido "manipulada y abusada" por la exfigura de 'Los Cinéfilos'.

"Yo me enamoré mucho de alguien a quien admiraba desde los 13 años. Cuando tenía 19 y él 30 me hizo creer que sentía lo mismo por mi y que por ese amor que yo tenía, estaba prácticamente en la obligación de demostrárselo, de buena o mala manera. Esto fue lo que me pasó en octubre y noviembre del 2016: Fui manipulada y abusada por el actor y comediante Guillermo Castañeda", indicó en su red social.