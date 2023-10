"Nos van a meter una goleada": Mariella Zanetti comparte su score del partido Perú vs. Argentina

17/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mariella Zanetti se convirtió en el centro de atención en el programa matutino 'América Hoy' el martes 17 de octubre. La razón de su inesperada presencia fue compartir su pronóstico para el enfrentamiento entre Perú y Argentina, un partido crucial en el marco de las Eliminatorias para el Mundial, que se llevará a cabo en el Estadio Nacional.

¿Qué dijo Mariella Zanetti?

Cuando los conductores del programa le preguntaron cuál sería su score para el emocionante enfrentamiento, Mariella Zanetti no dudó en expresar su predicción poco alentadora: la Blanquirroja caería ante la selección argentina.

"No quiero ser realista, pero la gente necesita positivismo. Realmente, creo que nos van a meter una goleada , pero vamos a ser positivos", comentó Zanetti, desencadenando la sorpresa de Janet Barboza y Ethel Pozo, quienes no esperaban este pronóstico.

La exvedette justificó su pronóstico negativo al argumentar que prefiere ser sincera y realista en lugar de albergar falsas esperanzas. Además, expresó su deseo de que el equipo dirigido por Juan Reynoso logre llevarse la victoria en este enfrentamiento crucial. "Y o no soy hipócrita , a mí me encantaría decir que Perú le va a ganar. Hay que ser realista para no llorar después", añadió Zanetti.

El pronóstico pesimista de Mariella Zanetti ha generado sorpresa y debate entre los fanáticos del fútbol, así como en las redes sociales. Muchos se han preguntado si su enfoque es una estrategia para "echarle la sal" al equipo rival, o si realmente cree en las posibilidades de la selección argentina de vencer a Perú en su propio terreno.

Federico Salazar y su apoyo a Messi

La llegada de la Selección Argentina a Lima con motivo de su enfrentamiento crucial en las eliminatorias para la Copa del Mundo ha generado una respuesta sorprendente y emocionante en el corazón de la capital peruana.

Un gran número de peruanos ha tomado las calles para expresar su apoyo tanto a Lionel Messi como al conjunto argentino, dando lugar a un fervor futbolístico verdaderamente extraordinario.

Sin embargo, más allá de esta multitud de seguidores, se destaca el pronunciamiento de una figura reconocida en la televisión peruana, Federico Salazar, el periodista de América TV, quien también se ha sumado a esta manifestación de apoyo hacia Lionel Messi.

El enfrentamiento entre Perú y Argentina promete ser un espectáculo deportivo cargado de emoción y expectativas. La pasión por el fútbol y el orgullo nacional están en juego, y el sorprendente score de Mariella Zanetti agrega un toque adicional de misterio y controversia al partido.