¿Nuevamente enamorada? Susy Díaz revela que está saliendo con misterioso galán

09/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

De está dando una nueva oportunidad. Susy Díaz brindó una entrevista en la que confesó que no está enamorada, pero que está saliendo con un misterioso galán, el cual se ha mudado cerca a su casa para que se puedan ver con más frecuencia.

Susy se confiesa

La excongresista brindó una entrevista a un medio de comunicación en la que habló sobre varios temas y entre ellos, la periodista le hizo algunos comentarios sobre sus pasadas relaciones y después le consultó sobre su actual estado sentimental. Ante esto, Susy reveló que está saliendo con alguien.

"Ahora estoy saliendo con un chico que lo conozco hace 9 años. Tengo mi guardado, nadie lo ha encontrado, pero lo acepto porque no tiene mochila, no tiene esposa, tampoco hijos", empezó diciendo la ex madre de la patria.

Asimismo, confesó que esta persona le hizo una escena de celos cuando ella grabó videos para Tiktok junto al exesposo de Keiko Fujimori, Mark Vito.

"Hace poco me celó con Mark Vito, me dijo 'Seguro no me contestas el teléfono porqué estás saliendo con Mark Vito"', y yo le respondí 'Nunca me has sacado en cara lo de Walter (su expareja) y ahora me vas a sacar en cara lo de Mark, con él solo he grabado contenido'", agregó.

En esa misma línea, explicó que sale con este joven desde hace mucho tiempo, incluso cuando estaba en una relación con el "Príncipe de Huarmey".

"Cuando peleabas con Walter, él (su actual pretendiente) me buscaba, veía los titulares y al toque me llamaba y me decía para vernos, él era mi respuesta (...) Muchas veces me lo encontré cuando yo estaba almorzando con Walter y tenía miedo que me reconozca". concluyó.

¿Susy Díaz sale con Mark Vito?

Hace algunas horas Mark Vito y Susy Díaz se volvieron tendencia en redes sociales por un Tiktok que grabaron juntos, luego de esto, la excongresista se presentó en el programa "Mande quien mande", donde dijo que el influencer "es un hombre atractivo".

La madre de Florcita Polo participó en una ronda de preguntas, donde contó su experiencia grabando contenido con el exesposo de Keiko Fujimori, quien cada día sigue aumentando su popularidad en redes sociales gracias a sus divertidos videos.

Durante la entrevista, uno de los conductores preguntó si había la posibilidad que ambos personajes lleguen a tener algo sentimental, pero Susy lo descartó completamente.

"Puedes que ya ha llegado un momento en el que quiero estar sola. Tengo cantidades de pretendientes. Llega un tiempo en que ya no quiero, quiero dedicarme a mí, siempre he tenido una sonsera al lado y no he estado sola", finalizó.

Es así que, Susy Díaz ha dejado claro que no está enamorada de Mark Vito, además de confesar que sale con un desconocido galán desde hace muchos años, pero no pretende apresurar las cosas.