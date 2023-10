¡Oficial! *NSYNC regresa luego de 20 años con 'Better Place', su nueva canción

05/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

NSYNC, una de las 'boy bands' más grandes de finales del siglo XX, regresó luego de 20 años separados, para grabar una nueva canción para la película 'Trolls 3', titulada 'Better Place'. El retorno de la agrupación ha emocionado a sus fanáticas más leales, que al día de hoy esperaban una reunión, la cual parece estar cada vez más cerca.

La banda, compuesta por Justin Timberlake, JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone y Lance Bass se reunieron en un estudio únicamente para grabar esta canción, tras meses de rumores ante un supuesto regreso.

Estos rumores se asentaron aún más cuando se les vio ingresar juntos en la ceremonia de los MTV Video Music Awards, hace poco más de un mes.

Volvieron a su tradicional estilo

'Better Place' significa la vuelta a su ya conocido estilo dance pop, que los catapultó a la fama entre los 90's y los 2000, con éxitos como Tearin' Up My Heart, It's Gonne Be Me o This I Promise You.

El último disco del grupo fue publicado en el 2001, titulado como 'Celebrity'. Tras su publicación, Justin Timberlake anunciaría su separación para años después comenzar una exitosa carrera en solitario.

Ya en el año 2007 y con una relación entre los integrantes deteriorada, decidieron separarse y retirarse momentáneamente de las giras por todo el mundo.

¿Nuevo álbum?

Muchos de sus fanáticos no pierden la esperanza de que el grupo esté por anunciar un nuevo disco o alguna gira de reunión, esto después de que dos de los integramtes se pronunciaran acerca de dicha posibilidad.

El medio TMZ informó que JC Chasez se pronunció mientras se retiraba del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, ante la pregunta rápida de uno de sus periodistas sobre si el grupo iba a retornar pronto a los estudios.

"JC Chasez se mostró tímido, diciéndonos que sólo está concentrado en el sencillo (de Trolls Band Together) por ahora, pero no aplastó por completo las esperanzas de los fans, e incluso dijo, 'todo es posible'", escribió el medio de espectáculos.

Otro que habría mencionado detalles fue Lance Bass, que no descartó la posibilidad de un reencuentro discográfico del grupo. El medio escribió que "si la gente quiere ver al grupo reunirse nuevamente, para una gira o un álbum completo, será mejor que comiencen a apoyar la huelga". Por lo que no se puede descartar en su totalidad que puedan juntarse a grabar otra vez.

