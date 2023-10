"Ojo de loca": ¿Chechito y Bryan Arámbulo? Inesperada colaboración en concierto desata oleada de rumores

08/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El pasado fin de semana, durante un vibrante concierto de Chechito, los seguidores del popular cantante de música chicha fueron testigos de un inesperado giro cuando Bryan Arámbulo, otro destacado artista peruano, hizo una aparición sorpresa en el escenario. Sin embargo, en lugar de celebrar este emocionante encuentro, las redes sociales se llenaron de rumores y especulaciones acerca de la relación entre ambos músicos.

Chechito y Bryan Arámbulo

Bryan Arámbulo subió al escenario con Chechito y lo saludó con un beso en la mejilla antes de interpretar la canción 'El Marimix', uno de los temas que catapultó a la fama. Sin embargo, este gesto de amistad y colaboración desencadenó una serie de rumores y comentarios entre los seguidores de ambos artistas.

Usuarios reaccionan

Algunos usuarios en redes sociales se aventuraron a cuestionar la orientación sexual de Chechito, señalando el beso en la mejilla como un motivo de especulación. Mensajes como "Ojo de loca", "Ya verán que Chechito algún día lo dirá", y "La gente que lo conoce de tiempo sabe", inundaron la conversación virtual, generando debate y controversia.

No obstante, hubo quienes salieron en defensa de Chechito, afirmando que el beso en la mejilla a Bryan Arámbulo fue simplemente un acto de respeto y amistad. Comentarios como "Eso se llama respeto ¡Bien, Chechito!", "Es respeto y caballerosidad", y "Lo cortés no le quita lo valiente" reflejaron la opinión de aquellos que no quisieron dar crédito a los rumores infundados.

¿Y Carol Quiroz?

Estos rumores recientes surgieron poco después de que Chechito fuera visto en compañía de la cantante folclórica Carol Quiroz en la ciudad de Cusco.

Ante la difusión de estas imágenes, Carol Quiroz se pronunció para aclarar la naturaleza de su relación con Chechito, pidiendo a las 'chechitolovers' que no generen odio. "Chechito es de ustedes", aseguró la artista.

Sin embargo, un nuevo video reveló a Chechito y Carol Quiroz compartiendo momentos alegres en Sacsayhuamán, alimentando aún más las especulaciones sobre su relación. Hasta el momento, ninguno de los artistas ha confirmado oficialmente si están en una relación sentimental o si su vínculo es meramente amistoso.

A pesar de que los rumores sobre una posible relación romántica entre Chechito y Bryan Arámbulo no tienen fundamento sólido, los usuarios continúan comentando y debatiendo sobre este sorprendente encuentro en las redes sociales. La especulación y la curiosidad siguen siendo temas candentes en la comunidad de fanáticos de estos queridos artistas peruanos.