Olenka Mejía arremete contra Jefferson Farfán tras denuncia por difamación: "Se va ir de cara"

La excuñada de Yahaira Plasencia, Olenka Mejía, no se guardo nada y salió al frente para responder por la demanda que le interpuso Jefferson Farfán, acusándola de difamación por asegurar que ellos mantuvieron un romance hace algunos años; además, reveló que tiene varias pruebas para respaldar su postura y no tiene miedo de enfrentar el exfutbolista.

Como se recuerda, hace algunas horas, un conocido programa de espectáculos emitió imágenes en las que se ve el '10 de la calle' saliendo de una sede del Ministerio Público en compañía de su abogada y aunque él no quiso declarar a la prensa, su defensa legal confirmó que habían asistido al lugar para demandar a Olenka Mejía por el delito de difamación.

La expareja de Yorck Plasencia fue conectada por el programa de espectáculos que dirige Rodrigo Gonzáles y al ser consultada sobre si sabe el motivo por el que la 'foquita' la ha demandado, solo atinó a decir que no entiende su afán de revivir algo después de tanto tiempo.

"No sé por qué después de casi medio año entablar una demanda de difamación, ¿para qué?. Yo creo que debe estar tan aburrido ya que no juega fútbol para que busque un tema legal", explicó Olenka.

En otro momento de sus declaraciones, Mejía también contó que tiene pruebas de todo lo que dijo e incluso, retó a Jefferson a mostrar las conversaciones y llamadas que tuvieron en su momento.

"Él cree o creyó en su momento que no tenía pruebas. O de repente todas las llamadas que me ha hecho no han sido llamadas. Lamentablemente sí lo grabé. Debo de aceptar hoy en día que fueron grabadas. Hoy en día me sirven. Él sabe lo que mandó, a donde lo mandó, él sabe todo eso", explicó.