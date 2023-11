¿Oliver Sonne en la mira de Claudia Serpa?: "Está bien churro y es colágeno"

La cantante Claudia Serpa estuvo presente en una reciente edición de un programa de entretenimiento, donde fue consultada sobre su opinión respecto al seleccionado Oliver Sonne. Pese a que la pregunta era sobre su desempeño deportivo, la también influencer respondió asegurando que "está bien churro".

Durante el programa 'Mande quien Mande', la famosa 'hermana Serpa' fue interrogada por María Pía Copello sobre una posible inclusión del futbolista danés-peruano como titular durante el partido de disputa entre Venezuela y Perú.

"Oliver Sonne será o no (...) Te lo pregunto a ti Claudia, ¿te gustaría verlo en la cancha?", dijo inicialmente conductora del espacio televisivo.

Claudia Serpa no tardó más que par de segundos en empezar a elogiar al futbolista de 23 años, provocando la risa y sorpresa de todos los presentes en el set. Ante ello, los conductores le recordaron que la consulta era sobre sus dotes con la pelota y no su atractivo físico.

"Creo que está bien churro, aparte es colágeno (..) Tiene mucha energía, ¿tiene novia? A no, no, no. Tiene energía para poder destacar en la cancha y ganar hoy día", expresó.