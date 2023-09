Oswaldo Valenzuela le ruega a reportero de Magaly que no saque ampay con Deysi Araujo

Deysi Araujo volvió para acaparar titulares, pues hace unos días, "Magaly Tv, la firme" emitió un ampay de la exvedette junto al futbolista de Alianza Lima, Oswaldo Valenzuela; ahora se ha revelado, que el jugador llamó al reportero de la 'urraca' para rogar que por favor no emitan las imágenes.

Ayer por la noche, Deysi Araujo fue invitada para hablar sobre su ampay con el jugador 'grone', a quien calificó como un "amigo"; sin embargo, Magaly tenía una sorpresa, pues le reveló que Owaldo había llamado a su reportero para suplicar que no emitan las imágenes que tenían.

Seguido de ello, hizo referencia a algunos futbolistas que anteriormente han estado involucrados en escándalos y han sido juzgados duramente por los hinchas y su club.

En otro momento de la llamada entre el futbolista y el hombre de prensa, el primero le confiesa al reportero que se encuentra varado en la costa verde y si el ampay sale al aire, no regresaría a su casa porque su mamá se encuentra muy mal por la noticia.

"Somos amigos en realidad (...) Estoy super nervioso, no sé qué hacer, estoy al frente de una playa por la Costa Verde, mi mamá me ha visto preocupado. Si llega a salir esto, yo no voy a regresar a mi casa, mi mamá no puede aguantar tanto", setenció.