Oswaldo Valenzuela niega romance con Deysi Araujo: "Dormí en su casa porque su hijo es mi amigo"

El futbolista de Alianza Lima, Oswaldo Valenzuela, está en el ojo de la tormenta después que fuera ampayado con Deysi Araujo; sin embargo, en comunicación con el equipo de trabajo de Magaly, el jugador dijo que es amigo del hijo de Deysi y por tanto, descartó un romance con ella.

Ayer, durante la emisión del programa "Magaly Tv, la firme" , Deysi Araujo fue invitada para hablar sobre el ampay con el jugador 'grone', según dijo Deysi, ellos son solo amigos y él aún es inexperto en estas cosas.

Asimismo, Magaly le confrontó diciendo que no trate de defenderlo, porque él ya sabe lo que hace y si se expuso al salir con una figura del espectáculo nacional, debe asumir las consecuencias de sus actos.

Acto seguido, la popular 'urraca' procedió a mostrar una conversación entre su reportero y el futbolista, quien descartó tener un amorío con la pelirroja, versión que Magaly no creyó en absoluto.

"Yo no me he metido con ella. A tres cuadras tengo un grupo de amigos. Tengo una buena relación con su hijo, con su sobrino que viven ahí y hemos estado en la sala. Hasta yo amablemente le pido si me puedo quedar ahí", explicó.