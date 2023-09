¿Paloma Fiuza se va de "Esto es Guerra"? Modelo sufre fuerte lesión en la rodilla y rompe en llanto

¿Abandona la competencia? Paloma Fiuza pasó un doloroso momento durante un juego de "Esto es Guerra", pues sufrió una fuerte lesión en la rodilla mientras competía con Karen Dejo, ante esto, la modelo rompió en llanto frente a cámaras y fue retirada del set para una evaluación médica más precisa.

Todo ocurrió cuando la garota estaba compitiendo con su compañera y al tratar de alcanzarla, saltó de lo alto de una colchoneta para luego caer retorciéndose de dolor; rápidamente, los paramédicos fueron en su auxilio, al igual que sus demás compañeros del reality.

Después de esto, se vio a la novia de Tomi Narbondo en una silla de ruedas siendo llevada atrás del set para ser evaluada con más detenimiento, esto mientras las cámaras del programa la acompañaban en todos momento y se pudo ver que la bailarina rompió en llanto mientras vendaban su rodilla.

En medio de esto, Johanna San Miguel y Renzo Schuller, conductores del reality de competencia, explicaron que la también atleta aseguró que había regresado a la competencia porque se sentía mejor que nunca, pues como se recuerda, ya había tenido una lesión anteriormente.

"Ella nos informó que estaba perfecta y mucho mejor, pero no. Definitivamente, está pasando por un momento complicado", dijo Johanna.

Su compañera Alejandra Baigorria le recomendó que debería priorizar su salud y dejar la competencia hasta que esté recuperada por completo, ya que una lesión más grave sería lo peor.

"Yo ya sufrí una lesión. Tienes que parar porque sino puedes rompértelo. Ahí sí es lo peor. Yo sé tu frustración, te entiendo porque aún no me recupero. Tú eres fuerte, pero tienes que parar", aconsejó Ale a Paloma.

Estas palabras fueron respaldadas por Johanna San Miguel, quien le pidió a Paloma que se tome unos días de descanso para que se pueda recuperar. Ante esto, Paloma Fiuza contó que había regresado al programa porque sus exámenes médicos salieron bien y no creía que algo así le podía pasar.

"Me siento frustrada porque hice la radiografía, ecografía y me salió todo bien. Siento que se está yendo (mi rodilla) para un lado. No encuentro estabilidad", expresó mientras lloraba de forma desconsolada.