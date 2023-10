'Pantera' Zegarra se arrodilla y le pide perdón a su madre: "No te volveré a dejar sola"

El boxeador David 'Pantera' Zegarra protagonizó un emotivo reencuentro con su mamá en el programa '¿Cuál es el verdadero?' y no dudó en aprovechar las cámaras para decirle en vivo, lo arrepentido que estaba por haberla dejado sola.

En el set del programa de televisión se encontraban tres mujeres y Natalia Salas, Leslie Shaw y Yolanda Medina debían adivinar quién era la mamá de Zegarra, pero no esperaban terminar llorando por la conmovedora escena.

"Quiero empezar por pedirte perdón por haberte dejado tantos años sola, no me voy a excusar ni tampoco voy a hablar mentiras", expresó el contrincante de Maicelo.

Luego, se arrodilló para tomarle la mano tras disculparse con su progenitora y dedicarle algunas palabras de agradecimiento por todo su esfuerzo para sacarlo adelante y "convertirlo en el hombre que es hoy en día".

El boxeador también expresó, entre lágrimas, que espera que su mamá siga con él muchos años más y pidió a Dios que no la aparte de su lado, ya que a pesar de sus 38 años de edad, aún la necesita.

"Quiero que todos en el Perú se enteren de la buena y valiosa mamá que tengo y que Dios me ha regalado. Lo único que voy a pedir es un gran favor a Dios, que no me la quite, que no se la lleve aún porque todavía la necesito. Tengo 38 años y aún necesito a mi mamá. Gracias por cuidarme y hacerme un hombre de bien", comentó el exchico reality.