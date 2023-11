Paolo Guerrero: ¿Quién es el padre de la primera hija de Ana Paula Consorte y por qué genera polémica?

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero están siendo noticia tras anunciar que volverán a convertirse en padres a pocos meses de haber recibido a su primogénito juntos. Sin embargo, a raíz de esto ha surgido dudas sobre quién es el padre de la primera hija que la influencer tiene.

Según diversos medios brasileños, la modelo tuvo una relación hace varios años con un futbolista llamado Maicosuel Reginaldo de Matos, quien formó parte del club Botafogo de Brasil.

Fruto de este romance, Ana Paul y Maicosuel tuvieron una hija en el 2013, sin embargo, no todo fue color de rosa para ella, ya que el jugador era un hombre casado y no se quiso hacer cargo de la bebé.

Después que Reginaldo de Matos se niegue a reconocer a la bebé, Ana Paula le hizo un juicio por alimento, quien a su vez tuvo expresiones que degradaron la imagen de la pareja de Paolo Guerrero, incluso, cuestionó su paternidad.

"Lo hice, cometí un error y se acabó. Ella quiere ganar fama sobre los demás. Cometí un error, fui un estúpido, y ya está. Lo admito, me equivoqué al salir con ella. No sé si la hija es mía, pero si lo es, me haré cargo y pagaré la pensión alimenticia, sin duda", declaró Maicosuel en aquel entonces.