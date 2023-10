Paolo Hurtado acusa a Jossmery Toledo de solicitar 5 mil soles por estar con ella: "Eran sus condiciones"

25/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El 24 de octubre pasado, el futbolista Paolo Hurtado hizo una aparición en el programa 'Magaly TV, La Firme' para responder a las sorprendentes declaraciones de Jossmery Toledo en 'Amor y Fuego'. Una de las afirmaciones más impactantes de la expolicía fue que el futbolista le proporcionaba una suma mensual fija de entre 4 y 5 mil soles, una condición que, según él, establecieron en su relación.

La demanda de Paolo Hurtado

En respuesta a las revelaciones de Jossmery Toledo, Paolo Hurtado optó por entablar una demanda contra ella. Alega que la exchica reality le exigía grandes sumas de dinero para evitar hablar públicamente sobre su romance, particularmente cuando Rosa Fuentes, la pareja oficial de Hurtado, estaba embarazada. Además, afirmó que no solo se trataba de dinero; la modelo también solicitaba otros favores que siempre la beneficiaban.

La defensa de Jossmery Toledo

En su intervención en 'Amor y Fuego', la expolicía Jossmery Toledo defendió su posición y afirmó que la situación no era tan simple como la describía Paolo Hurtado. Aseguró que, si bien era cierto que el apodado 'Caballito' le proporcionaba dinero, no lo hacía a petición de ella. En cambio, afirmó que él se comprometió a ayudarla económicamente debido a que ella no podía trabajar.

Jossmery Toledo explicó que el dinero que recibía no era una gran suma en comparación con lo que ganaba en eventos públicos. Además, subrayó que no le pedía el dinero, ya que consideraba que como su pareja, no había nada de malo en que él quisiera ayudarla económicamente, especialmente para evitar la exposición mediática.

"No le pedía dinero, él me lo daba porque sabía que por este problema (ampay) yo no podía trabajar y lo único que podía hacer era estar alejada. Ni siquiera me estaba manteniendo porque yo lucraba más haciendo mis cosas cuando ya me cansé y decía que no era suficiente comencé a trabajar en eventos. Allí él se molestó y comenzó a cambiar un poco", agregó la joven.

La polémica confesión de Paolo Hurtado

Sin embargo, en su reciente participación en 'Magaly TV, La Firme', Paolo Hurtado confirmó la versión de Jossmery Toledo sobre la cantidad de dinero que ella pedía para mantener su relación con él. Según el futbolista, la modelo había fijado un monto de 5000 soles mensuales como una condición en su relación, y dejó a la imaginación de la audiencia el propósito de ese dinero.

La polémica entre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo sigue generando titulares y controversias en los medios, con versiones enfrentadas sobre las circunstancias de su relación y las demandas económicas que giran en torno a ella. La historia sigue siendo un tema candente de discusión tanto en los programas de entretenimiento como en las redes sociales, y la verdad detrás de esta controversia sigue sin resolverse por completo.