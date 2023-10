Paolo Hurtado encara a Jossmery Toledo por haberle dado 32 mil soles: "Acá tengo los vouchers"

25/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

No hay tregua. Paolo Hurtado volvió a presentarse anoche en "Magaly TV, la firme" y mostró diversos chats en los que discute con Jossmery Toledo. Además, el futbolista acusó a la modelo de haber estado con él solo por intereses económicos e incluso, mostró un audio donde le reclama por haberle dado una fuerte suma y tener los vouchers como prueba de ello.

La exorbitante cifra de dinero que Paolo le daba a Jossmery

La noche de ayer, el 'Caballito' reveló que Jossmery le pedía aproximadamente 5 mil soles mensuales para que puedan estar juntos; además, descartó que le haya regalado joyas, carteras u otros artículos de valor.

Sin embargo, ese momento Magaly Medina presentó un audio en el que se puede escuchar una discusión entre la expolicía y el futbolista. Él le reclama por una fuerte cantidad de dinero que le había dado y hasta le dice que tiene pruebas de los depósitos.

Paolo: ¿15 mil? ¿Quieres qué te mande los vouchers?

Jossmery: ¿Cuánto fueron?

Paolo: Catorce más dieciocho (mil soles) no son 15 ah

Jossmery: ¿18 mil me has pagado? Es loco

Después de mostrar ese audio, Paolo dijo que "hay personas que saben manipular, saben como cumplir sus objetivos, saben como sacar dinero" y Magaly lo confontró diciendo que "hay hombres tontos" que se dejan sacar dinero.

¿Qué dijo Jossmery al respecto?

La modelo fue abordada por las cámaras de "Magaly TV, la firme" cuando salió de su entrevista en "A&F" y la periodista le preguntó sobre el audio en el que se le acusa de recibir fuertes sumas de dinero por parte de su expareja.

"Es un apoyo que él me dio. Él se ofreció y como mostré en los mensajes siempre me ha querido apoyar. En ese momento yo necesitaba pagar algo urgente y él se ofreció a apoyarme", confirmó.

Asimismo, dijo que tiene chats que comprueban su versión y después que la reportera le haga escuchar el audio entregado por el 'Caballito', Jossmery le envió un mensaje.

"La persona que apoya de corazón y en una relación, creo que no debería sacar en cara las cosas que tú das. Me parece ridículo (...) Hay mensajes donde le pongo que le voy a devolver su plata, que me envíe su número de cuenta", sentenció.

De esta forma, Jossmery Toledo dejó claro que no pensaba quedarse con el dinero que Paolo Hurtado le envió durante su relación, pues le pidió su número de cuenta para devolverle los vouchers por los que el futbolista le reclamó.