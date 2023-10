¡Paolo Hurtado en problemas! Jossmery Toledo se presentará mañana en "Magaly TV, la firme"

22/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Paren todo! "Magaly TV, la firme" ha anunciado que mañana tendrá como invitada especial a Jossmery Toledo. Es la primera vez que la modelo se presentará en un programa de televisión tras el escandaloso ampay que protagonizó con Paolo Hurtado hace varios meses.

Como se recuerda, la expolicía fue captada con el futbolista en un viaje a Cusco, esto mientras él aún mantenía una relación formal con Rosa Fuentes. Tras el ampay, Jossmery nunca quiso hablar del tema; sin embargo, parece que está decidida a romper su silencio este lunes 23 de octubre.

Jossmery Toledo y Magaly se reunen

En redes sociales ha empezado a circular el video promocional del programa de la 'Urraca' del día de mañana. "Este lunes exclusivo, Magaly y Jossmery Toledo cara a cara", narra la reportera en voz en off.

"Hola Magaly, por fin estaremos este lunes cara a cara para contarte la verdad que callé por mucho tiempo", expresó Jossmery en un video que se agregó al promocional.

Cabe resaltar que, este encuentro parece ser muy esperado por los internautas, ya que mediante redes sociales muchas personas expresaron que desean ver la entrevista que tendrá lugar mañana a las 9:45 p. m.

"Uy esto va a estar bueno", "Yo creo que Jossmery no iría, Magaly es terrible", "No hay nada peor que una mujer despechada, soltará todo", "Por cuántos verdes habrá aceptado Jossmery", "Deben haberle pagado bastante para tenerla ahí", "Al fin aceptó, seguro ya no tenía para comer", "No me la pierdo por nada del mundo", comentaron los internautas.

Jossmery advirtió que contaría su verdad

Hace poco, la expolicía conversó con un programa de espectáculos y explicó que guardó silencio durante mucho tiempo, pero llegó el momento de no quedarse callada. Además, negó haber tenido la culpa de que Paolo Hurtado y Rosa Fuentes hayan terminado su relación matrimonial de varios años y con 3 hijos de por medio.

"Este tema me ha perjudicada bastante, me ha perjudicado de manera tonta porque no salió a defenderme, no mostró pruebas, no saben cómo han sido las cosas, y por estar enamorada y enganchada, y pues seguíamos en una relación que hace poco hemos terminado", afirmó a 'A&F'.

Sin embargo, también retó a Paolo Hurtado a decir la verdad e incluso, amenazó con mostrar chats que dejarían mal parado al futbolista y según dijo, no piensa callar más porque todo lo vivido tras el ampay solo ha perjudicado su imagen.

"No fue así, ya que a él le encanta hablar con sus amigos, que cuente la verdad, creo que ya debería decir la verdad, o espera que yo lo haga, yo no quiero estar mostrando chats, me he quedado bastante tiempo callada perjudicando mi imagen por una persona que no vale la pena", sentenció.

Es así que, Jossmery Toledo finalmente contará su verdad sobre su relación extraoficial con Paolo Hurtado, ya que "Magaly Tv, la firme" anunció que será su invitada especial la noche de mañana.