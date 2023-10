Paolo Hurtado reclama a Jossmery Toledo por constantes viajes a Miami: "Tus amigas son pu**s"

Le reclamaba por todo. Paolo Hurtado fue expuesto por Jossmery Toledo la tarde de ayer en un conocido programa de espectáculos. La modelo mostró varios chats en los que el pelotero le decía que ella era su mujer, además, la celaba por sus constantes viajes a Miami y hasta le dijo que se estaba rodeando de malas amistades.

En las primeras conversaciones que la expolicía expuso en "Amor y fuego", el futbolista le reclama porque ella no habría sido considerada con él, además, la encaró por supuestamente salir con que él esté de acuerdo con eso.

Jossmery Toledo no se quedó callada y le respondió a Paolo diciendo que ella ha guardado silencio durante todo ese tiempo y que, es él quien no tiene consideración por ella.

"No, porque yo no conté nada de lo que hablamos a nadie y eso me duele, me haces quedar mal. Tú no me respetas. No es así, Paolo", respondió la modelo.