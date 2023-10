Paolo Hurtado sobre el tatuaje que se hizo Jossmery Toledo con su nombre: "Es su forma de retener hombres"

Paolo Hurtado volvió a remecer la farándula local tras su entrevista en 'Magaly TV: La Firme' donde trató de confrontar los chats comprometedores que presentó Jossmery Toledo en otro programa, en el que aseguraba tener un tatuaje con el nombre del futbolista porque estaba completamente enamorada y era un "pacto de amor" entre ambos.

El popular 'Caballito' señaló que sí tenía conocimiento del tatuaje, pero negó que haya sido un acto recíproco, porque los únicos nombres que él tiene tatuado en su piel es el de su esposa, de sus hijos y su madre.

"No fue un acto de amor. Yo no me hice ningún tatuaje de amor sobre ella. Yo tengo el nombre de mi esposa en mi espalda, en toda mi espalda tengo a las personas más importantes de mi vida. Yo no tengo tatuado nada sobre ella, ella no significó nada en mi vida", expresó en un inicio el mediocentro de Cienciano.