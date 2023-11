Paolo Hurtado: Usuarios destruyen a futbolista tras supuesto encuentro entre Jossmery y Farfán

Tal parece que Jossmery Toledo habría olvidado la clandestina relación que mantuvo con Paolo Hurtado. Esta vez, la modelo fue captada saliendo del hotel donde Olenka Mejía dijo haber tenido un encuentro con Jefferson Farfán; sin embargo, los usuarios aprovecharon este momento para burlarse del exCienciano.

Como era de esperarse, muchos usuarios aprovecharon las redes sociales para compartir su opinión respecto a este nuevo y polémico ampay.

Según indicaron muchos, Paolo Hurtado no estaría soportando que la modelo peruana haya volteado la página y se encuentre en salidas con otro galán que podría ser la 'Foquita'.

"¡Ya fue, Paolo!", "Paolo no está soportando", "Bien por ellos", "Paolo llora de impotencia", "ja, ja, ja, seguro le duele la cabeza", "Obvio, está ardido", "Están solteros, no están haciendo nada de malo si se quieren comer, allá ellos", "Seguro la llamará al celular otra vez", "¡Le duelen los cachos!", "Ya lo olvidó", "Billetera mata galán". "Como le gustan los futbolistas", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en las redes sociales.

Cabe precisar que, otro grupo de usuarios, respaldaron a la exmiembro de la Policía Nacional del Perú (PNP), afirmando que mientras no se entrometa en relaciones ni salga con hombres casados, ella es libre de hacer lo que quiera con su vida, sobre todo ahora que está soltera.

"Ojalá, esta vez no se equivoque", "Mientras no se meta con casados todo está bien", "Qué se puede esperar", "Porque se arañan tanto las mujeres, que viva tranquilamente", "Después vienen las denuncias", "Ojalá no se meta en relaciones", "Que disfrute su soltería", "Que viva su vida", "Está soltera, tiene derecho", fueron otros de los comentarios que dejaron los cibernautas.