"Parece que tendré quintillizos": Doris Fundichely sorprende al mostrar su pancita a días de dar a luz

¿Realmente tendrá quintillizos? La animadora infantil, Doris Fundichely, ha sorprendido a miles de personas en TikTok, pues se animó a compartir imágenes de su pancita a solo una semana de dar a luz; asimismo, dijo estar muy emocionada porque próximamente se convertirá en madre por primera vez.

La hija de Karina Rivera y Orlando Fundichely utilizó su cuenta de Instagram y TikTok para compartir imágenes inéditas de su avanzando estado de gestación en las que resaltan su gran barriga.

Asimismo, la animador infantil indicó que solo tendrá un bebé y no varios, como se comenta en redes sociales.

"Ya sé que mi panza está grande, pero les aseguro que aquí solo hay una bebé (...) En TikTok me dijeron que parece que tendré quintillizos", comentó.

Por otro lado, la engreída de Orlando Fundichely también mostró mediante sus redes sociales, donde cuenta con más de 143 mil seguidores, los preparativos para su 'baby shower', así como también, algunas imágenes del mismo que se realizó ayer domingo 10 de septiembre.

En las imágenes se puede ver que está junto a su pareja, Jaime Luna; ella posa con un vestido verde satinado, mientras que él lució camisa y zapatillas blancas y pantalón beige a juego.

Doris Fundichely tendría quintillizos

La joven es hija de la exconductora de televisión, Karina Rivera, y el actor cubano, Orlando Fundichely. Actualmente, Doris tiene 23 años e, igual que sus padres, fue parte de la farándula peruana hace algunos años, debido a que en 2018 debutó como actriz en la serie 'Torbellino 20 años después'.

Además de ello, también participó en un concurso de belleza llamado ''Miss Chaclacayo Teen'', el cual ganó tras imponerse ante 13 competidoras.

Últimamente, la hija de Karina Rivera se mantiene alejada de la actuación, pero se ha convertido en influencer en las redes sociales; por lo cual, cuenta con más de 130 mil seguidores y es imagen de marcas importantes de cuidado personal.

Asimismo, hace unos días, su madre expresó que está muy emocionada por la llegada de su nieto.

"Estoy feliz, me ha cambiado la vida. Recuerdo que yo decía 'todavía no me hagan abuela, por favor', pero ahora estoy babeando, ya quiero a mi nieta o nieto conmigo. Estamos viendo posibles nombres. Es un regalo del cielo, nos ha devuelto la vida", expresó.