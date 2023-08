Pareja de Kevin Pedraza se despide con conmovedor mensaje: "Ojalá pudiera devolver el tiempo"

18/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La conmoción y el luto invaden a la comunidad artística y a sus seguidores tras el trágico fallecimiento del querido cantante de cumbia, Kevin Pedraza, a causa de un devastador accidente de tránsito en la ciudad de Chiclayo. En medio de este dolor, su novia, Jhanina Tocto Pariah, ha compartido un conmovedor mensaje en sus redes sociales, dejando en evidencia el profundo pesar que embarga su corazón.

El último adiós

El joven artista, conocido por su voz única y su pasión por la música, dejó un vacío irremplazable en el mundo de la cumbia norteña. En honor a su amor compartido, Jhanina Tocto Pariah recurrió a las redes sociales para expresar su duelo de una manera íntima y personal. Acompañando su mensaje, la novia de Kevin Pedraza compartió un emotivo video que refleja el difícil momento que atraviesa.

"Ojalá pudiera devolver el tiempo. Para verte de nuevo. Para darte un abrazo. Y nunca soltarte...", resonó la canción de fondo en el video compartido por Jhanina Tocto Pariah, mientras sus palabras dejaban al descubierto el profundo amor que compartía con el talentoso cantante de cumbia.

Las redes sociales se llenaron de apoyo y condolencias para Jhanina Tocto Pariah, quien también compartió imágenes desde el velorio de Kevin Pedraza.

En medio de una multitud de personas que se acercaron para despedir al joven artista, Jhanina compartió su dolor y conmovedoras palabras: "Es difícil creer que me dejaste, mi vida. Cuídame mucho. Me cuesta asimilar todo esto. Es un dolor que no se puede expresar. Cuídame, mi angelito", escribió en una desgarradora despedida.

Accidente de Kevin Pedraza

Kevin Pedraza sufrió un accidente de tránsito cuando manejaba su motocicleta en Chiclayo, específicamente en la intersección entre la Panamericana Norte y la avenida Venezuela.

El cantante fue trasladado a la sección de urgencias del Hospital Regional de Lambayeque, donde ingresó con un pronóstico incierto el martes pasado.

Posteriormente, fue remitido a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro médico. El médico de turno le diagnosticó una lesión cerebral traumática grave, daño multisistémico, infección pulmonar aspirativa y fracturas en la muñeca y tibia. Trágicamente, horas más tarde, perdió la vida.

La partida prematura de Kevin Pedraza ha dejado un vacío en el mundo de la música y en el corazón de quienes lo conocieron. Sus melodías seguirán resonando en los corazones de sus seguidores, mientras su novia, Jhanina Tocto Pariah, encuentra consuelo en los recuerdos y el amor que compartieron.