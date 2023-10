¡Paren todo! J Balvin rompe su silencio tras supuesta ofensa de Bad Bunny en uno de sus temas: ¿Qué dijo?

14/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

J Balvin se mostró 'extrañado' al conocer que en uno de los temas del más reciente álbum de Bad Bunny, 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', habría una supuesta ofensa en su contra ¿Qué dijo el colombiano?

J Balvin se pronuncia

El nuevo disco de Bad Bunny, 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', contiene 22 canciones, de los cuales se desprende 'Thunder y Lightning', tema que, sin duda, viene causando revuelo por la mención al cantante colombiano J Balvin.

"Ustedes me han visto con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin", dice parte de la canción, haciendo clara referencia al intérprete de 'Que más pues'.

El tema dejó sorprendido a más de un seguidor debido a que muchos pensaban que entre el puertorriqueño y el colombiano existía una buena relación amical. Como se recuerda, ambos colaboraron, hace varios años, en el tema 'La Canción', convirtiéndose en los más escuchados del año.

Al respecto, J Balvin no dudó en pronunciarse, dejando en claro que no entiende la situación ni mucho menos lo que pasa por la mente de Bad Bunny: "Nos apoyamos mutuamente, hicimos otra historia, creamos una historia nueva, creo yo, dentro de la música. No entiendo lo que pasa por la mente, realmente no entiendo, pero yo sé que el que yo conozco, parce, es una buena persona, así que realmente a mí eso me tiene extrañado".

Bad Bunny menciona a Laura Bozzo en 'Nadie Sabe'

Sorpresivamente, en otro de los temas de este nuevo disco, Benito, verdadero nombre del artista, causó furor en los peruanos al mencionar a la siempre polémica conductora de televisión Laura Bozzo.

La canción que lleva de nombre 'Nadie Sabe', hace referencia a Laura Bozzo, afirmando que no todos conocen la vida de los famosos, sobre la de la peruana, quien debido a esta situación amanece 'aborrecida'.

"Hey, la gente tiene que dejar de ser tan estúpida y pensar que conocen la vida de los famosos, qué muchos podcast, qué mucho baboso. Hoy me levanté aborrecío' como Laura Bozzo, con ganas de dispararle a alguien encima de una pista, hace tiempo no veo a mi terapista", dice parte de la letra donde menciona a la conductora peruana.

Esta mención causó gran revuelo en los peruanos, quienes no dudaron en viralizar el tema en todas las redes sociales.

Sin duda, la reciente mención de J Balvin en uno de los temas de Bad Bunny viene causando revuelo en la farándula internacional, por lo que el cantante colombiano no dudó en pronunciarse.