Patricio Parodi anuncia su retiro definitivo de 'EEG' este año: "Ya cumplí mi etapa"

El gimnasta peruano Patricio Parodi, conocido por su participación en el programa de competencia 'EEG', está preparándose para despedirse de manera permanente del reality este año.

Con una trayectoria desde el 2014 en 'Esto es guerra', Patricio Parodi ha sido uno de los pocos concursantes fieles a América TV, sin migrar a otros canales de la competencia.

Sin embargo, este ciclo llegará a su fin, según reveló el popular 'Pato' durante una conversación con el también participante Rafael Cardozo.

Patricio Parodi, quien ha sido capitán histórico del equipo de los 'Guerreros', compartió que es casi definitivo que esta sería su última temporada en el programa de competencia.

"(Rafael) recuerda que podrás tener dos finales, yo tengo seis y no me vas a alcanzar porque es mi último año", afirmó Patricio.

"Le he estado dando muchas vueltas (a retirarme), es un casi 90% que sí va a ser mi último año y ya creo que cumplí mi etapa (...). Igual me gusta mucho el trabajo, pero el cuerpo necesita un descanso y mi cuerpo ya me lo está pidiendo", añadió ante las cámaras.